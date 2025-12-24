الأربعاء المقبل، مزاد علني لبيع وحدات تجارية وإدارية وخدمية بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

يعقد جهاز مدينة حدائق أكتوبر مزادا علنيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 ديسمبر لبيع (19) محلا تجاريا و(4) صيدليات بمساحات تتراوح بين 12م2 إلى 101م2 ووحدات إدارية بمساحة 54م2 تقريبًا للوحدة، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بأماكن متفرقة بالمدينة؛ وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني.

كما يتم طرح مبنى الكافتيريا بمقر الجهاز والمنطقة الخارجية بمساحة 50م2 في حدائق أكتوبر، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 ج لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مبنى الكافتيريا.

سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافتريا



ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافتريا في موعد غايته جلسة المزاد.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل أو وحدة إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.



وأشار المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز حدائق أكتوبر إلى أنه تعقد جلسة المزاد الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2025، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن الـ3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين قبل بداية المدة المتبقية من العقد

ـ وسداد نسبة 1% مصايف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء في حدائق أكتوبر من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، ونوه الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية في حدائق أكتوبر.

