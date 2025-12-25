نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحرب صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديموجرافية السودان

18 حجم الخط

قال نائب رئيس مجلس السيادة بـ السودان مالك عقار، اليوم الخميس: لا هدنة ولا تفاوض والسلام العادل سيتحقق برؤية الشعب والحكومة.

وأضاف مالك عقار أن الحرب صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديموجرافية البلاد.

البرهان يستقبل أردوغان في أنقرة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمراسم رسمية في أنقرة.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن أردوغان استقبل البرهان عند بوابة المجمع الرئاسي، فيما حيا البرهان حرس الشرف وفق البروتوكول المتعارف عليه.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار جولر، والزراعة إبراهيم يومقلي، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وعقب مراسم الاستقبال عقد أردوغان والبرهان اجتماعا ثنائيا، يعقبه عشاء عمل بين وفدي البلدين.

وبالأمس الأربعاء، قالت وسائل إعلام سودانية، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه إلى تركيا، اليوم الخميس، بدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

البرهان يزور تركيا الخميس بدعوة من أردوغان

وقالت مصادر دبلوماسية، إن المحادثات بين البرهان وأردوغان ستتناول العلاقات الثنائية وتطورات الصراع في السودان، إلى جانب الوضع الإنساني وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت المصادر حسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية، أن زيارة البرهان إلى تركيا تأتي ضمن جولة خارجية يعتزم رئيس مجلس السيادة القيام بها، تشمل قطر ولقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف عرض مستجدات الميدان وشرح مسار البحث عن تسوية.

وحسب المعلومات المتوفرة، أن أنقرة والدوحة تمثلان محطتين أساسيتين في جولة البرهان الخارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأطراف السودانية لوقف القتال.

