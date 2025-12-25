تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على حركة الذهب الفترة المقبلة

18 حجم الخط

أسعار الذهب في السوق المحلية، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الترقب، عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لتأثير القرار على اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الذهب - فيتو

الذهب من الأدوات الاستثمارية الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية

ويعد الذهب من أكثر الأدوات الاستثمارية تأثرًا بالسياسة النقدية، حيث يرتبط تحرك أسعاره بشكل وثيق بمستويات الفائدة، وقوة العملة المحلية، ومعدلات التضخم، ما يجعل قرارات البنك المركزي محل اهتمام واسع من المتعاملين في سوق الذهب.

وأوضح محللون أن خفض أسعار الفائدة قد يمنح الذهب دفعة صعودية، نتيجة تراجع جاذبية الادخار البنكي، وزيادة الإقبال على الذهب كأداة لحفظ القيمة، خاصة بين صغار المستثمرين والأفراد.

حركة الذهب لا تتأثر فقط بقرار الفائدة المحلي

وأكد الخبراء أن حركة الذهب لا تتأثر فقط بقرار الفائدة المحلي، بل تتداخل معها عوامل أخرى، أبرزها أسعار الذهب عالميًا، وتغيرات سعر صرف الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق، وهو ما قد يحد أحيانًا من التأثير المباشر لقرار البنك المركزي.

وتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بشكل متوازن خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور مؤشرات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية ومستقبل معدلات التضخم، سواء محليًا أو عالميًا.

جدير بالذكر قرار البنك المركزي يمثل عنصرًا مؤثرًا في سوق الذهب، لكنه يظل جزءًا من منظومة أوسع من العوامل الاقتصادية التي تتحكم في اتجاه الأسعار، ما يجعل حالة الترقب هي السمة الغالبة على السوق حاليًا.

