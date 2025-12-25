البنك المركزي: الاقتصاد العالمي ما زال متأثرا بحالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية

18 حجم الخط

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وأضافت اللجنة، أنه وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.



البنك المركزي يقرر خفض الفائدة

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

