الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي: الاقتصاد العالمي ما زال متأثرا بحالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
18 حجم الخط

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. 

وأضافت اللجنة، أنه وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية. 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.


البنك المركزي يقرر خفض الفائدة 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى الاقتصاد العالمي الرسوم الجمركية التوترات الجيوسياسية نمو الطلب العالمي

مواد متعلقة

ثبات سعر الدولار مع صدور قرار البنك المركزي اليوم

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز الإسماعيلية التجاري (صور)

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

خدمات

المزيد

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads