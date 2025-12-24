الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

أسعار الدولار، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:
47.52 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.54 جنيها للشراء.
47.64 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.54 جنيها للشراء.
47.64 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.50 جنيها للشراء.
47.60 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.53 جنيها للشراء.
47.63 جنيها للبيع.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار في البنك المركزي الدولار في البنك الدولار الأمريكي الدولار الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار وصل لكام النهارده الدولار فى البنوك الدولار وصل لكام الدولار فيتو السعر الرسمي للدولار

مواد متعلقة

مؤشر الذهب يسجل مستويات جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأربعاء

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads