بعد تصريحات ابنة عمرو دياب، شيرين رضا تخرج عن صمتها وترد على الجدل المثار (فيديو)

في مفاجأة غير متوقعة، خرجت شيرين رضا بعد صمت عن الجدل التي أثارته ابنتها نور دياب في وقت سابق بسبب تصريحاتها التي أثارت ضجة كبيرة، حيث ظن البعض أن تصريحاتها بها تجاهل لوالدها الهضبة عمرو دياب، حيث قالت: “أنا بنت شيرين رضا، بالإضافة إلى أن ظهور رضا كان مفاجأة كبيرة خاصة أنها قليلة الظهور”.

وردت النجمة شيرين رضا على جدل تصريح ابنتها نور في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر والذي أقيم في وقت سابق.

شيرين رضا ترد على جدل تصريح ابنتها

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية: الناس عاوزة تعمل مشاكل هي كانت مش عارفة تمشي والناس عمالة تقولها إنتي بنت عمرو دياب وهي ردت قالت وبنت شيرين رضا كمان، بس كلمة كمان محدش عاوز يسمعها وهي زعلت وقالتلي بابا ممكن يزعل قولتلها هو عارف إنك مش ممكن تكوني قاصدة.

وكانت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين رضا قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر لدعم والدتها

وأثارت نور دياب جدل كبير، أثناء مغادرتها للعرض الخاص حيث أنها استمعت إلى أحد الأشخاص وهو يقول انها ابنة عمرو دياب، ولكنها ردت عليه قائلة:" لا، بنت شيرين رضا".

