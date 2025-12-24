الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة طقس الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

