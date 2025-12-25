الخميس 25 ديسمبر 2025
بيكهام يخضع لجلسات علاج طبيعي في الأهلي

بيكهام
بيكهام
قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إن أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق، اشتكى من آلام أسفل الظهر وحصل على راحة اليوم من التدريبات الجماعية. 

إصابة بيكهام


وخضع بيكهام لجلسات علاج طبيعي اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، على أن يتم تقييم حالته وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية. 

تدريب الأهلي


وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر


وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع  المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر،  في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الاول، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 


وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه  في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 


فاركو - 6 نقاط
إنبي - 6 نقاط
طلائع الجيش - 3 نقاط
غزل المحلة - 3 نقاط
الأهلي - 3 نقاط
المقاولون العرب - بدون نقاط
سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

