علاء عبد السلام يتسلم درع تكريم مهرجان الأوبرا العربية الأول بالدوحة

تسلم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية ، من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطى مدير المؤسسة العامة للحى الثقافى كتارا درع تكريم مهرجان الأوبرا العربية الذى تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

دار الأوبرا المصرية ضيف شرف مهرجان الأوبرا العربية

وإختار مهرجان الأوبرا العربية الأول، الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى بعد موافقة وزارة الثقافة على الترشيح نظرا لأسبقيتها التاريخية فى التأسيس بالمنطقة وإجلالًا لرسالتها التنويرية وعرفانًا بإسهاماتها المميزة فى إثراء المشهد الثقافى العربى.

وبدوره وفى لفتة تعبّر عن عمق الروابط بين المؤسسات العربية وتعكس التقدير المتبادل أهدى الدكتور علاء عبد السلام درع الأوبرا المصرية لكل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطى المدير العام لمؤسسة الحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تثمينا لجهودهما فى رعاية ودعم الفنون العربية وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.

تكريم دار الأوبرا المصرية بالدوحة

وقال علاء عبد السلام إن مهرجان الأوبرا العربية يمثل معزوفة ملهمة ناتجة عن التعاون بين المؤسسات الثقافية التى تجمعها وحدة الهوية، وأضاف إن اختيار الأوبرا المصرية ضيف شرف الدورة الأولى جاء مردودًا لريادتها ولدورها الإبداعى البارز الذي امتد لعقود وحقق تواصلًا ثقافيًا فريدًا بين الأشقاء، مشيرًا إن التكريم يمثل وثيقة تقدير لمكانة صرح عريق نجح فى الحفاظ على الإرث الإبداعي وجمع بين الأصالة والمعاصرة.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الأوبرا العربية وخلال الاحتفال بإطلاق منصة الأوبرا العربية التى تعد أول حاضنة رقمية تجمع مسارح ودور الأوبرا في الوطن العربى والذى شهد أيضًا تدشين مجسّم صدى الشكل إحتفاءً باختيار الألكسو لكتارا "مدينة الأوبرا العربية".

