خارج الحدود

‎وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها في دار الكتب (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى والدكتور أحمد فؤاد هنو
قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بزيارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أمس الثلاثاء، بمشاركة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تفقدا غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، كما اطلعا على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية.

 

حفظ تراث وتاريخ مصر القومي

وأشاد الوزير عبد العاطي بجهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في ترميم الوثائق والمستندات ذات القيمة، مثمنًا الدور الحيوي الذى تضطلع به في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية هذا الدور في الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة المصرية.

١٣ خريطة و٢٢ وثيقة و٤٣ اتفاقية تم إبرامها في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية في العهد الملكي

وقام الوزير عبد العاطي خلال الجولة باستلام الوثائق والمستندات والخرائط الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تم الانتهاء من ترميمها داخل معامل دار الكتب والوثائق القومية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الترميم والرقمنة، والتي شملت ١٣ خريطة و٢٢ وثيقة و٤٣ اتفاقية تم إبرامها في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية في العهد الملكى، وذلك تمهيدًا لتضمين تلك الوثائق فى متحف وزارة الخارجية المقرر افتتاحه بمقر الوزارة قريبا.

مواصلة التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية في مشروعات ترميم ورقمنة الوثائق والمعاهدات والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، بما يسهم في حفظها وتيسير الاطلاع عليها. 

كما أشاد بالتعاون القائم بين وزارتى الخارجية والثقافة، مؤكدًا الحرص على دعم المكون الثقافي فى العمل الدبلوماسى باعتباره ركيزة أساسية وأداة هامة في السياسة الخارجية المصرية.

