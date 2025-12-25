الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

الإحصاء: 15% زيادة في أعداد خريجي الجامعات التكنولوجية عام 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أصــدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2024".

وجاءت أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي كالتالي: 

-  743.1 ألف خريج من التعليم العالي عام 2024 مقابل 752.8 ألف خريج عام 2023.
- 491,2 ألف خريج من الجامعات الحكومية والتكنولوجية عام 2024 بنسبة 66.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي.     
- 39.7 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2024 بنسبة 5.3٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

-  126,0 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2024 بنسبة 17.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 8.7 ألف خريجي الأكاديميات عام 2024 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 77,6 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2024   بنسبة 10.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.
- 234,1 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بـ 119,3 ألف خريج بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم بعدد 87,8 ألف خريج بنسبة 11.8٪ ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 87.7 ألف خريج بنسبة 11.8%.
- بلغ إجمالي خريجي الوافدين 8.3 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

الدرجات العلمية العليا

- 232.3 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 41.1% للدبلوم، 42.1% للماجستير  ، 16.8%  للدكتوراه ).

- 122.9 الف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير -  دكتوراه )، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2024 مقابل 100.5  ألف درجة علمية عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.2 ٪.

- حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها  المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2024 بعدد 53.3  ألف درجة علمية بنسبة 43.4 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بـ 24.9 ألف درجة علمية بنسبة 20.3 ٪، ثم مجال الصحه والرفاه بعدد 17.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.5%، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 361  درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2024.

- حققت جامعة عين شمس  المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2024 بعدد 10.1 ألاف  درجة علمية بنسبة 8.2٪، يليها جامعة القاهرة  بعدد  9.4 آلاف  درجة علمية بنسبة 7.6 ٪ ثم جامعة المنصورة  بعدد 8.8 ألاف درجة علمية بنسبة 7.1٪، يليها جامعة الزقازيق  بـ 8.3  آلاف  درجة علمية بنسبة 6.8 ٪.

- بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 4327 وافـــــدًا عام 2024 مقابل 2467 وافدًا عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.

