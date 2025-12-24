جودة عبد الخالق: غياب جماعات الضغط والمصالح سبب تهميش الفلاحين

18 حجم الخط

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عدم اهتمام الحكومة بالفلاح المصري يرتبط بأفكار استراتيجية تعكس وضعية مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهو ما يفتح المجال أمام قوى دولية ذات مصالح، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعدم دعم الزراعة والقطاعات المرتبطة بها.

وأوضح عبد الخالق أن غياب الاهتمام لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية مثل الثروة الحيوانية والداجنة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن الدول الديمقراطية تمتلك ما يُعرف بجماعات الضغط والمصالح، فعلى سبيل المثال يوجد في الولايات المتحدة “مجلس القمح”، وفي فرنسا “رابطة مصدري الحبوب”، بينما تفتقر مصر إلى تنظيم جامع يمثل الفلاحين ويدافع عن مصالحهم، ما يجعلهم فريسة للسوق السوداء في الحصول على مستلزمات الإنتاج.

عبد الخالق: إهمال الزراعة وعدم تطويرها يجعل مصر تحت رحمة منتجي القمح عالميًا

وأكد عبد الخالق، في تصريح خاص لـ فيتو، أن تأثير إهمال الفلاح يمكن قياسه من خلال مفهومين أساسيين؛ أولهما الأمن الغذائي، الذي يعني امتلاك المجتمع الآليات والقدرات اللازمة لتأمين غذاء كافٍ وصحي لكل مواطن، محذرًا من أن إهمال الزراعة وعدم تطويرها يجعل مصر تحت رحمة منتجي القمح عالميًا، أما المفهوم الثاني فهو السيادة الغذائية، والتي تعني قدرة الدولة على التحكم في سياستها الغذائية دون تبعية خارجية.

وأشار إلى أن برنامج حزب التجمع يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاحين من خلال الدفاع عن حقوقهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب الدعوة لتشكيل جمعيات تعاونية ونقابات زراعية، وإنشاء مدارس لأبناء الفلاحين، مع التركيز على قضايا استصلاح الأراضي وتوزيعها، وتوفير الائتمان الزراعي، وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية للفلاحين.

وأضاف أن من أهم محاور دعم الفلاحين تحسين مستوى المعيشة، وتنظيمهم في كيانات تحمي حقوقهم، والاهتمام بالتعليم عبر إنشاء مدارس لأبنائهم، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الأراضي الزراعية، ومساندة نضالهم ضد الظلم والسخرة في القرى المصرية، كما حدث في الانتفاضات التي سبقت ثورة يوليو 1952.

واختتم عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج حزب التجمع يستهدف تمكين الفلاحين وتحقيق العدالة لهم في مواجهة الظروف الصعبة التي عانوا منها تاريخيًا، بما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني التي يتبناها الحزب.

