الوطنية للإعلام تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين

18 حجم الخط

أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على استمرار سياسة الهيئة بشأن حظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع إذاعات وقنوات الهيئة، وكذلك موقع الهيئة ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

ودعا رئيس الهيئة إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والأكاديميين والمثقفين.

كما دعا إلى الابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة.. وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها، مشددا على أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.

وفي وقت سابق من العام الماضي..حظرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر ظهور المنجمين والعرّافين على جميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة. ودعا رئيسها الكاتب أحمد المسلماني إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي، وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

وشدّد المسلماني حينئذ على ضرورة الابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين، مهما كانت شهرتهم، الذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها.

ويحرص معظم وسائل الإعلام بمختلف أطيافها، ولا سيما القنوات التليفزيونية، في هذا الوقت من كل عام، على استضافة العرافين والمنجمين بزعم استشراف الأحداث المهمة التي سوف تحدث في العام الجديد، بحثًا عن الحصول على نسبة كبيرة من المشاهدات، دون النظر إلى ما ترسخه من خرافات وأوهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.