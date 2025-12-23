الإسلام والعالم، أسامة الأزهري في صالون ماسبيرو علي القناة الأولي العاشرة مساءً

18 حجم الخط

تبث القناة الأولي بالتليفزيون المصري العاشرة مساء اليوم لقاء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في صالون ماسبيرو الثقافي.

وألقي وزير الأوقاف محاضرة بعنوان: «الإسلام والعالم.. حالة العلم في القرن الحادي والعشرين».. ثم دار نقاش بينه وبين السادة المشاركين في الصالون.

وكان قد انعقد صالون ماسبيرو الثقافي في استديو أحمد زويل، وحضرته نخبة من المثقفين والكتاب والإعلاميين. وتبثه قناة اكسترا نيوز بالشركة المتحدة بالتعاون مع التليفزيون المصري.

وكان قد استضاف صالون "ماسبيرو الثقافي" الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في حوار ثقافي وديني وتنويري في حلقة جديدة للصالون بعنوان "الإسلام والعالم"، وذلك بحضور نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين وقيادات مبنى ماسبيرو.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالدكتور أسامة الأزهري، وأهدى له نسخة من كتاب "إسلام بلا أحزاب" للكاتب رجاء النقاش، وهو من سلسلة كتاب مجلة الإذاعة والتليفزيون.

الأزهري: الإسلام وسطي وضد الاستهلاك المفرط

وقال الدكتور الأزهري إنه يريد أن يلفت النظر من خلال صالون "ماسبيرو الثقافي" إلى أن مفاهيم الإسلام الوسطي ضد دواعي الاستهلاكية الغربية المفرطة،والتي نتج عنها الترويج للسلع بالجنس تحت شعار "الجنس يبيع" وهو ما ظهرت معه دواعي الإباحية الجنسية، والتي زادت فيما بعد ظواهر اجتماعية سلبية مثل المثلية والتحرشات والإلحاد.

ونستطيع أن نرصد تسارعا متزايدا لظاهرة الإلحاد مع السنوات الأولى للألفية الجديدة، وبدأ ظهور نظريات فلسفية في الإلحاد لم تتصد لها الأقلام والعقول الإسلامية بمنهجية علمية.





