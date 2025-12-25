رفع أنقاض العقار المنهار جزئيا بكفر البدماص في المنصورة (صور)

18 حجم الخط

بدأت فرق الإنقاذ والإدارة المحلية بمدينة المنصورة، صباح اليوم الخميس، رفع أنقاض العقار المنهار جزئيا والمكون من ثلاثة طوابق، والواقع في شارع الدوسري المتفرع من شارع عبده معروف بمنطقة كفر البدماص.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، بتفقد حالة العقار المنهار جزئيا نتيجة انفجار غاز، وكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة واتخاذ القرار المناسب على الفور.

تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط

كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بتنفيذ توصيات اللجنة فورا ورفع كافة مخلفات الحادث، وإعادة الحالة المرورية بالشارع لطبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين.

سرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بالعقار

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بالعقار المنهار بعد رفع كافة مخلفات الحادث والتأكد من سلامة الوضع، كما وجه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المجاورة بالمنطقة مع بقاء فصله عن العقار المتضرر والعقارين المجاورين له حتى إنتهاء الأعمال.

محافظ الدقهلية بوقوع الحادث، للاطمئنان على سلامة المواطنين

يذكر أن محافظ الدقهلية قد انتقل مساء أمس فور علمه بوقوع الحادث، للاطمئنان على سلامة المواطنين، بالعقار والعقارات المجاورة، كما قام بزيارة المصابين في المستشفى الدولي، متمنيا الشفاء العاجل لهم.

وكشف مصدر طبي عن إصابة دينا محمد فوزي محمد 47 سنة ومقيمة بالدراسات بحريق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين.

كما أصيب محمد كامل عبد الخالق 21 سنة ومقيم بكفر البدماص باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

