كسر مفاجئ بخط مياه في شرق المنصورة بالدقهلية

وقع كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم داخل مرفق مياه حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن وقوع كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم داخل مرفق مياه حي شرق المنصورة، مما قد يترتب عليه ضعف أو انقطاع المياه عن حي شرق بالكامل.

الانتهاء من الأعمال خلال 4 إلى 6 ساعات

وتجري حاليًا أعمال الإصلاح بمعرفة فرق الصيانة التابعة للشركة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال 4 إلى 6 ساعات، مع زيادة معدلات الضخ من محطة ميت خميس لتقليل التأثير على المواطنين، ولحين عودة الخدمة من مرفق حي شرق بشكل كامل.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.