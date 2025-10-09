الخميس 09 أكتوبر 2025
كسر مفاجئ بخط مياه في شرق المنصورة بالدقهلية

وقع كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم داخل مرفق مياه حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن وقوع كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم داخل مرفق مياه حي شرق المنصورة، مما قد يترتب عليه ضعف أو انقطاع المياه عن حي شرق بالكامل.

 

الانتهاء من الأعمال خلال 4 إلى 6 ساعات

وتجري حاليًا أعمال الإصلاح بمعرفة فرق الصيانة التابعة للشركة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال 4 إلى 6 ساعات، مع زيادة معدلات الضخ من محطة ميت خميس لتقليل التأثير على المواطنين، ولحين عودة الخدمة من مرفق حي شرق بشكل كامل.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.

 

