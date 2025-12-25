حريق في أحد مراكز الأعمال بموسكو (فيديو)

18 حجم الخط

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ في موسكو باندلاع حريق في مركز "فارشافسكايا بلازا" للأعمال في العاصمة صباح اليوم الخميس، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وصول فرق الإطفاء والإنقاذ

وقالت الطوارئ إنه "عند وصول فرق الإطفاء والإنقاذ، كانت النيران مشتعلة في الطابق الرابع من المبنى المكون من ستة طوابق".

الحريق اندلع في قاعة تخضع لأعمال ترميم

وأوضح مكتب المدعي العام في موسكو أن الحريق اندلع في قاعة تخضع لأعمال ترميم. وتم إخماد النيران في مساحة 200 متر مربع، وشارك في عملية الإطفاء 65 رجل إنقاذ و18 قطعة من المعدات.

إجلاء حوالي 100 شخص من المبنى المنكوب

ووفقا لخدمات الطوارئ، فقد تم إجلاء حوالي 100 شخص من المبنى المنكوب.

وذكرت قنوات إخبارية في تطبيق "تليجرام"، أن سبب الحريق، حسب المعلومات الأولية، هو ماس كهربائي.

مقتل جنرال روسي كبير جراء انفجار سيارته في موسكو

وفى وقتًا سابق الإثنين الماضى هز انفجار ضخم العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى مقتل جنرال روسي يدعى فانيل سارفاروف، ويبلغ من العمر 56 عاما، وهو رئيس قسم التدريب العملياتي للقوات المسلحة الروسية.

وكشفت وسائل إعلام غربية أن الجنرال الروسي قتل في عملية اغتيال، وأن زوجته هرعت إلى مكان الحادث عند الانفجار، وأصيب بإصابات متعددة من الشظايا وكسور مغلقة وإصابات في الساق وكسر في عظم الوجه، قبل أن يلقى حتفه.

روسيا تسقط 41 طائرة مسيرة

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت المسيرات، وأن الهجوم ألحق أضرار بمرسيين وسفينتين في بلدة فولنا بمنطقة كراسنودار الجنوبية، بحسب وكالة "تاس".

وأوضح مركز إدارة الأزمات الإقليمي عبر تطبيق "تليجرام" بأن حطام الطائرات المسيّة المتساقط ألحق أضرارا بخط أنابيب في محطة ببلدة فولنا في إقليم كراسنودار، دون وقوع إصابات، وأن الحرائق امتدت على مساحة تتراوح بين ألف وألف و500 متر مربع في المراسي.

ولم تُسجل أي إصابات، وتم إجلاء جميع من كانوا على متن السفن، بحسب مركز إدارة الأزمات.

