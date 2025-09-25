الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جاليري المشهد يحتفي بـ 26 فنانًا يشكلون ملامح الفن المعاصر (صور)

معرض المشهد، فيتو
معرض المشهد، فيتو

انطلقت النسخة الثالثة من معرض المشهد لـ 26 فنانًا تشكيليًا، مساء أمس، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمهتمين والمتابعين، وذلك بجاليرى المشهد بالزمالك.

معرض المشهد 

ويرصد المعرض تطورات الحركة التشكيلية المصرية الآنية حتى صار محط أنظار جمهور المتابعين لإبداعات الفنانين المصريين بمختلف أجيالهم وتوجهاتهم.

الفنان إيهاب اللبان 

و قال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إن يسعى جاليرى المشهد منذ تأسيسه إلى أن يكون مرصدا وثائقيا واعيا للحركة التشكيلية المصرية مؤكدا عبر دورات معرض المشهد المتتالية على رؤيته التي انطلق منها الملتزمة برصد ملامح هذه الحركة عبر أجيالها بمختلف تياراتها وتنوع اتجاهاتها.

وأوضح إيهاب اللبان، أن المشهد يأتي داعما للتجارب الفنية الجادة والأصيلة التي تشكل جوهر الفن المصرى المعاصر، محتفيا بصناعها من المبدعين المؤثرين أصحاب البصمة المميزة.

وأضاف إيهاب اللبان، تتجسد هذه الرؤية مع كل نسخة جديدة ساعية إلى بناء ذاكرة بصرية توثق اللحظة الفنية الراهنة لتصبح مرجعا اصيلا موثوقا للباحثين والمهتمين بمسار الفن المصرى وتطوره، آملين أن يحقق هذا المفهوم آماله المنشودة وأن يسهم فى تعزيز المشهد الفني المعاصر كى تحقق طموحاتنا جميعا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان إيهاب اللبان جاليرى المشهد معرض المشهد المشهد

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads