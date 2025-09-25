جاليري المشهد يحتفي بـ 26 فنانًا يشكلون ملامح الفن المعاصر (صور)

انطلقت النسخة الثالثة من معرض المشهد لـ 26 فنانًا تشكيليًا، مساء أمس، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمهتمين والمتابعين، وذلك بجاليرى المشهد بالزمالك.

معرض المشهد

ويرصد المعرض تطورات الحركة التشكيلية المصرية الآنية حتى صار محط أنظار جمهور المتابعين لإبداعات الفنانين المصريين بمختلف أجيالهم وتوجهاتهم.

الفنان إيهاب اللبان

و قال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إن يسعى جاليرى المشهد منذ تأسيسه إلى أن يكون مرصدا وثائقيا واعيا للحركة التشكيلية المصرية مؤكدا عبر دورات معرض المشهد المتتالية على رؤيته التي انطلق منها الملتزمة برصد ملامح هذه الحركة عبر أجيالها بمختلف تياراتها وتنوع اتجاهاتها.

وأوضح إيهاب اللبان، أن المشهد يأتي داعما للتجارب الفنية الجادة والأصيلة التي تشكل جوهر الفن المصرى المعاصر، محتفيا بصناعها من المبدعين المؤثرين أصحاب البصمة المميزة.

وأضاف إيهاب اللبان، تتجسد هذه الرؤية مع كل نسخة جديدة ساعية إلى بناء ذاكرة بصرية توثق اللحظة الفنية الراهنة لتصبح مرجعا اصيلا موثوقا للباحثين والمهتمين بمسار الفن المصرى وتطوره، آملين أن يحقق هذا المفهوم آماله المنشودة وأن يسهم فى تعزيز المشهد الفني المعاصر كى تحقق طموحاتنا جميعا.

