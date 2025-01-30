أيقونة السريالية المصرية، معرض لأعمال الراحل محمد رياض سعيد بجاليري المشهد

يفتتح جاليرى المشهد يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء معرض الفنان الراحل محمد رياض سعيد، أيقونة السريالية المصرية فى الثلث الأخير من القرن الماضى وبداية الألفية الثالثة، حيث يقام المعرض احتفاء بتجربته الفنية الفريدة.

الفنان الراحل محمد رياض سعيد

وقال الفنان إيهاب اللبان معد المعرض: الفنان محمد رياض سعيد أحد أهم رموز الفن المصرى الحديث والسيريالية المصرية وصاحب التجربة الرائدة على المستويين الفكرى والتقني، حيث شكلت أعماله الفنية عالما فريدا ساحرا تنطق مفرداته بسياقها السيريالي بالكثير من المعانى تقرأها العين فتنجذب ويسبح معها العقل شاردا وباحثا عن ما تبعثه من رسائل أطلقها خيال هذا الفنان القدير تلك المشاهد ليست بعيدة عن مايدور فى عالمنا بل غارقة فى كل ما يحيط بنا أكسبها رياض سعيد بقدرته الفائقة وخياله الاستثنائى بعدا آخر يدعونا للتأمل.

معرض أيقونة السريالية المصرية

يعد ذلك المعرض فرصة جديرة بالمتابعة للتعرف عن قرب على قيمة كبيرة بحجم محمد رياض سعيد، عزيز الفن المصرى نظرا لندرة أعماله وعزوفه فى كثير من الأحيان عن التواجد واعتزازه الكبير بشخصه وفكره وفنه الذى أراده أن يكون رسالة صادقة تتأملها الأجيال وتبحث فى معانيها الماضية معنا حتى الآن حيث يضم المعرض قرابة الثلاثين عملا من أعمال الفنان.



وأضاف اللبان: محمد رياض سعيد أحد أهم المحطات الرئيسية والفارقة فى مسار الفن المصرى الحديث الذى يجب أن يمر عليها كافة الدارسين والباحثين والمهتمين بالفن المصرى ورموزه المؤثرين وفى هذا الصدد يصدر مع المعرض كتالوج يضم أعمال الفنان ويحتوى على دراسة نقدية هامة بقلم الفنان والناقد الكبير صلاح بيصار تحت عنوان (عالم محمد رياض سعيد بين السحر الكونى.. وعمق الروح السيريالية).

مسيرة الفنان محمد رياض سعيد

جدير بالذكر أن الفنان محمد رياض سعيد تخرج في كلية الفنون الجميلة عام ١٩٦٤ وحصل على الأستاذية فى الفن من أكاديمية فرناندو للفنون الجميلة بمدريد عام ١٩٧٦ وشارك فى مسيرته الفنية فى أكثر من ٥٠ معرض محلى ودولى وله العديد من المقتنيات الفنية فى متاحف عدة حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.