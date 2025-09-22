الإثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاق النسخة الثالثة من معرض "المشهد" الأربعاء المقبل

معرض المشهد، فيتو
معرض المشهد، فيتو

يستعد جاليرى المشهد لافتتاح النسخة الثالثة من معرض المشهد يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 سبتمبر 2025، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمهتمين بذلك الحدث منذ انطلاق أولى دوراته بجاليرى المشهد.

ويعد ذلك المعرض عين متابعة لمجريات الحركة التشكيلية المصرية حتى صار محط أنظار جمهور المتابعين لإبداعات الفنانين المصريين بمختلف أجيالهم وتوجهاتهم. 

الفنان إيهاب اللبان 

وقال الفنان إيهاب اللبان معد المعرض أن النسخة المزمع افتتاحها من معرض المشهد مستمرة فى تقديم مختلف مكونات الحركة التشكيلية المصرية بهدف رصدها بشكل دورى قادر على بناء ملامح تلك الفترة وتوثيقها لكى تصبح مرجعا أمينا فى المستقبل لكافة الدارسين والمهتمين بمتابعة حركة الفن المصرى ومحتواها فى كافة المراحلة الزمنية، حيث يقدم المعرض ٢٦ فنانا من أهم الفنانين المصريين بتجاربهم القيمة وخبراتهم المشهودة. 

معرض المشهد 

 ويضم المعرض المعرض أعمال كل من الفنانين: أحمد قاسم - اسماء الدسوقى - اسماء النواوى - السيد عبده سليم - أيمن السمرى - ايمن لطفى - إسلام عبدالله - جيهان سليمان - حسن كامل - رغدة المهندس - سلمى العشرى - شريف عبد البديع - صلاح بيصار - صلاح حماد - طارق الكومى - عادل ثروت - عبد الرحمن العجوز - عبد العزيز صعب - فتحى عفيفى - كمال عبيد - محمد العلاوى - محمود حامد - معتز الصفتى - منى مدحت - نهى ناجى - وجيه وهبة، ويستمر المعرض حتى 25 أكتوبر 2025. 

