فيلم "طلقني" يحقق 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم “طلقني” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية المصرية، وذلك أمس الأربعاء، في أول أيام عرضه بالسينمات.

إيرادات فيلم طلقني في أول أيام عرضه

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم “طلقني” أمس الأربعاء 2 مليون و29 ألف جنيه متفوقا على العديد من الأفلام المعروضة بالسينمات خلال الفترة الحالية.

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم طلقني

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، كل من: بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

العرض الخاص لفيلم طلقني

وأقيم العرض الخاص لفيلم طلقني يوم الأثنين 22 ديسمبر 2025، وشهد حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وذلك في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

وخطف كريم محمود عبد العزيز الأنظار فور وصوله، وذلك بعد انفصاله عن زوجته، وشائعات ارتباطه بدينا الشربيني.

