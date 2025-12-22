أيتن عامر وحاتم صلاح وزوجته في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

18 حجم الخط

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي دعم أبطال فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

العرض الخاص لفيلم طلقني

وحرصت ايتن عامر وحاتم صلاح وزوجته علي الحضور وخطفوا الأنظار علي الريد كاربت عقب وصولهم.

وتشهد أحداث فيلم “طلقني” رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

ويشارك في فيلم "طلقني" كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

وكانت وصلت منذ قليل النجمة دينا الشربيني إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد طلقني، الذي تشارك بطولته مع كريم محمود عبد العزيز، والمقام حاليا في أحد المولات الكبري بالشيخ زايد



العرض الخاص لفيلم طلقني

ويعد هذا الظهور الأول لدينا الشربيني بعد أزمة شائعة ارتباطها بكريم محمود عبّد العزيز، إلا أن النجمات لم يدخلان العرض الخاص للفيلم معًا، حيث حضر كريم محمود عبد العزيز ثم بعد وصوله بنصف ساعة تقريبا وصلت دينا الشربيني، التي التف حولها عدد كبير من وسائل الإعلام لكنها رفضت الإدلاء بأية تصريحات صحفية تخص حياتها الشخصية، ودخلت إلى قاعة العرض لمشاهدة الفيلم مع الجمهور

