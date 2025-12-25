الصادرات غير البترولية السعودية تقفز 32.3% في أكتوبر

18 حجم الخط

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تسجيل الصادرات غير البترولية للمملكة نموًّا قويًّا خلال شهر أكتوبر 2025، مع ارتفاعها بنسبة 32.3% على أساس سنوي، مدفوعة بقفزة لافتة في إعادة التصدير ونمو بعض السلع الصناعية الرئيسية.

ارتفاع الصادرات غير البترولية

ووفق البيانات، فإن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بشهر أكتوبر 2024، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بوتيرة أبطأ، ما يعكس الدور المتنامي لإعادة التصدير في دعم التجارة الخارجية.

في المقابل، سجلت الصادرات البترولية نموًّا محدودًا بنسبة 4.0% على أساس سنوي، إلا أن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت إلى 67.4% خلال أكتوبر، مقارنة بـ 72.5% في الشهر نفسه من العام الماضي، في إشارة إلى استمرار تحسن مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل التجارة السعودية.

فائض الميزان التجاري السلعي

وعلى صعيد الميزان التجاري، أظهرت البيانات أن فائض الميزان التجاري السلعي ارتفع بنسبة 47.4% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع الصادرات غير البترولية بوتيرة أسرع من الواردات.

أما الواردات، فقد سجلت نموًّا بنسبة 4.3% في أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من وتيرة نمو الصادرات غير البترولية، ما أدى إلى تحسن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 42.3% مقابل 33.4% قبل عام.

وبحسب التقرير، تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية، مستحوذة على 23.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.4%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الصين في صدارة وجهات الصادرات السلعية السعودية خلال شهر أكتوبر، بحصة بلغت 14.1% من إجمالي الصادرات، تلتها الإمارات العربية المتحدة (10.9%) ثم الهند (9.9%)، فيما استحوذت أكبر عشر دول مستقبِلة للصادرات السعودية على نحو 70.4% من إجمالي الصادرات.

في المقابل، تصدرت الصين أيضًا قائمة الدول المورّدة للمملكة، مستحوذة على 24.8% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة ثم الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.

