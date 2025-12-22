الإثنين 22 ديسمبر 2025
"الصناعات الكيماوية" تعلن فوز شريف الجبلي برئاسة الغرفة بالتزكية

أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز الدكتور شريف الجبلي برئاسة مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية 2025–2029، خلال الاجتماع الإجرائي الذي عُقد لانتخاب رئيس مجلس الإدارة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، بالإضافة إلى ممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لأحكام المادة (48) من قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (2406) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019.


وترأس الجلسة الإجرائية المهندس محمود حسن علم الدين بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وبحضور كل من الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وأحمد أمين المسلمي مدير إدارة الشؤون القانونية، وأحمد حسين محمد عبد النعيم مدير إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية، ومحمد عاطف عباس، إلى جانب حضور ممثل وزارة الصناعة والدكتورة نانسي معروف سوس فرعون.

وبلغ عدد الحاضرين 13 عضوًا، بما استوفى النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، حيث أسفرت إجراءات الانتخاب عن التشكيل التالي:
أولًا: رئيس مجلس إدارة الغرفة
– الدكتور شريف مصطفى الجبلي
ثانيًا: وكيلا الغرفة
– الدكتور محمود سليمان
–  عبد الله حلمي


ثالثًا: عضوا هيئة مكتب الغرفة بخلاف الرئيس والوكيلين
–  خالد أبو المكارم
– المهندس شريف الزيّات
رابعًا: ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
–  خالد أبو المكارم

واختُتم الاجتماع تم التوقيع على محضر الجلسة من قبل رئيس الجلسة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

