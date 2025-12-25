"مسابقة الكاتب المصري.. خطوة لاكتشاف كُتّاب جدد" بالعدد الجديد من مسرحنا

18 حجم الخط

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد 956 من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات"، نقرأ خبرا بعنوان "إقبال جماهيري على عرض حفلة الكاتشب في ليلة افتتاحه"، ونقرأ أيضا "بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون"، كما نتعرف على إبداعات الموهوبين ضمن برنامج "مصر جميلة" بالغردقة، وتجري جهاد طه لقاء مع فريق عرض "أفراح القبة" لقومية بني سويف ضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية الجديد.

وتنقل رنا رأفت وقائع مناقشة كتاب "البحث عن طريق جديد للمسرح الشعبي بمصر" للكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا بالمركز الدولي للكتاب، فيما تستعرض همت مصطفى تفاصيل إطلاق مهرجان شباب الجنوب في دورته العاشرة والتي تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" ترصد رنا رأفت آراء المبدعين والنقاد حول مسابقة يسري الجندي للكتابة المسرحية، كما حاورت ريم أحمد التي قالت: كارمن أشبعتني فنيا ومثلي الأعلى شيريهان.

وفي قسم "نوافذ" يكتب هشام عبد الرؤوف "جولة في المسرح الأمريكي وعرض مشاكل المرأة الأمريكية في المسرح"، وتقدم نورهان ياسر قراءة في كتاب "إطلالة على الدراما في المسرح المصري" للكاتب منصور شاهين، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من كتاب "التجربة المسرحية.. مقاربة فينومينولوجية" تأليف برت أوستاتس.

وفي ختام العدد، يقدم الدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الحادي والخمسين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "مسرحية ألفريد فرج التي كانت مجهولة".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

