"المسرح بعد الذكاء الاصطناعي" في العدد الجديد من مسرحنا

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (939) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات"، نقرأ خبرا عن استعادة المركز القومي للمسرح 5 عروض من ذاكرة المهرجان التجريبي، ضمن فعاليات الدورة الحالية، ونتعرف أيضا على تفاصيل عرض "حنان في بحر المرجان"، المقدم ضمن المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل بروض الفرج.

وتكتب همت مصطفى "المخرج محمد الطايع يعلن بدء استقبال مشاريع نوادي المسرح للموسم المسرحي الجديد"، ونقرأ لرنا رأفت "المرآة وذاكرة آدم.. يتقاسمان جائزة أفضل عرض بمهرجان طوخ"، فيما تنقل تغريد حسن تفاصيل ليلة الاحتفال ببديع خيري التي نظمها المركز القومي للمسرح، بمسرح الغد.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تلتقي سامية مع المسرحيين للإجابة عن سؤال.. هل تهدد التكنولوجيا سحر خشبة المسرح بعد الذكاء الاصطناعي؟، وتحاور صوفيا إسماعيل د. صالح السيد رضوان حول تجربة الحكي الميداني ضمن "سيرة الفيوم".

وفي قسم "رؤى" يكتب جمال الفيشاوي "شارع 19 يرصد حياة المصريين خلال مئة عام"، ونقرأ لحسن عبد الهادي "الصمت المحكم لمسرح العبث في قطار المصير".

وفي قسم "نوافذ" يكتب محمد الروبي "تجريب في المسرح.. لا مسرح تجريبي"، وتكتب الباحثة التونسية أنديرا راضي "الرقمنة في برامج المعاهد العليا التي تدرس الفنون الدرامية ـ تونس نموذجا"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الخامس من مقال "الطليعة والابتكار في السينوغرافيا الرقمية"، لنيل أودير.

ويقدم الدكتور سيد علي إسماعيل، في ختام العدد، الجزء الرابع والثلاثين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "تعديل النوساني دون فائدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.