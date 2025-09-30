"مهرجان مسرح الهواة.. تواصل الأجيال" في العدد الجديد من جريدة مسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد 944 من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات جريدة مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات"، نقرأ خبرا لهمت مصطفى بعنوان "مهرجان المسرح العربي يعلن مسابقة لتصميم الهوية البصرية بدورته الجديدة"، وتكتب آلاء عاطف "بوكيه ورد على مسرح الحياة 9 أكتوبر"، ويكتب عزيز ريان من المغرب، عن "انطلاق مشروع توطين المسرحي"، ويقدم محمود عبد العزيز تغطية لليوم المسرحي على مسرح سان جورج بمشاركة 40 طفلا.

وتنقل ياسمين عباس تفاصيل حفل ختام مهرجان مسرح أولمبياد الشركات في نسخته الـ 58، بجانب تقديم ملف كامل لندوات المحور الفكري لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت عنوان "المسرح ما بعد العولمة ومحور رد الجميل".

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تلتقي رنا رأفت مع منظمي ومبدعي مهرجان مسرح الهواة للتعرف على ملامح المهرجان وطموحات مبدعيه، وتحاور صوفيا إسماعيل المخرج عمرو حسن بشأن عرض "7 راكب" الذي قدم على مسرح السامر.

وفي قسم "رؤى" تكتب سارة عمرو "عرض الوحش.. يد الخلق على حافة الخطيئة"، ويكتب أحمد الشريف "حواديت خالد جلال.. الإنسان في مرايا الحكايات"، ونقرأ لجمال الفيشاوي "عطيل وبعد.. دعوة لإعادة النظر في النصوص الكلاسيكية".

وفي قسم "نوافذ" يستعرض هشام عبد الرؤوف حكاية "روي كوكروم وقصة في عشق المسرح"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الخامس من كتاب "العلاقة بين الأداء المشاهد والأداء التشاركي" لجيمس هاملتون.

وفي ختام العدد، يقدم الدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء التاسع والثلاثين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "النبي أيوب ممنوع مسرحيا".

