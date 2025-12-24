الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بتعويض 5 ملايين جنيه

عفاف شعيب
عفاف شعيب
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بالتعويض المدني والأدبي بمبلغ 5 ملاين جنيه، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة. 

الدعوى تأسست على مزاعم 


وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوى تأسست على مزاعم تعرض المدعية عفاف شعيب لأضرار معنوية نتيجة اتهامات زعم فيها المدعى عليه تسببها في تعطيل تصوير مسلسل تعمل به، ما أدى إلى إحجام عدد من المخرجين والمترجمين والمنتجين عن التعامل معها.


وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة نفسها كانت موضوع القضية الجنائية رقم 15-130 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 17 فبراير 2025 بتغريم المدعى عليه مبلغ 5000 جنيه عن التهمة الموجهة إليه، وطعن المدعى عليه على الحكم، وتم استئناف القضية أمام محكمة جنايات 6 أكتوبر، التي قضت بتاريخ 28 مايو 2025 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر مسبقًا وبراءة المدعى عليه لانتفاء أركان الجريمة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الحكم الجنائي بات ونهائي، وأنه عن ذات الوقائع محل الدعوى المدنية، وبالتالي فإن القضاء المدني لا يمكنه إعادة بحث أركان الجريمة، باعتبار أن الحكم الجنائي له حجية أمام المحاكم المدنية، ما يستتبع رفض الدعوى المدنية المقامة من عفاف شعيب.

وحول المصروفات وأتعاب المحاماة، قضت المحكمة بأن يتحملها المدعية عفاف شعيب وفق نصوص المواد 184 و187 من قانون المرافعات وأتعاب المحاماة.

 

