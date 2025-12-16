الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل الاستئناف على رفض دعوى التعويض المرفوعة ضد المخرج محمد سامي لـ11 يناير

الفنانة عفاف شعيب،
 قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف على رفض دعوى التعويض المرفوعة من عفاف شعيب ضد المخرج  محمد سامي للمرة الثانية، لجلسة 11 يناير المقبل.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي تضمن تغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة، قبل أن تصدر حكمها النهائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتضمن حكم محكمة الاستئناف، قبول الطعن المقدم من المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ووقفت على ظروف وملابسات الواقعة، مؤكدة أن أركان الجريمة لم تتوافر بحق المتهم، ما دفعها لإصدار حكم البراءة

على جانب آخر، أثار المخرج والفنان محمد سامي موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مؤخرًا بإطلالة مثيرة للجدل بملابس غير تقليدية، ما أثار تعليقات واسعة بين الجمهور والمتابعين.

 

الملابس الجريئة تعكس شخصيته واهتمامه بالموضة  

ويبدو أن سامي يحرص دائمًا على اختيار ملابس غير تقليدية، تعكس شخصيته الجريئة واهتمامه الشديد بالموضة، بعيدًا عن دوره المعروف في صناعة الأعمال الدرامية والإخراج الفني.

محكمة مستانف القاهرة الاقتصادية عفاف شعيب المخرج محمد سامي محمد سامى محكمة جنح مستأنف أكتوبر

