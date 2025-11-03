الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفض دعوى التعويض المرفوعة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي للمرة الثانية

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض دعوى التعويض المرفوعة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي للمرة الثانية.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي تضمن تغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة، قبل أن تصدر حكمها النهائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتضمن حكم محكمة الاستئناف، قبول الطعن المقدم من المخرج الشهير، على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ووقفت على ظروف وملابسات الواقعة، مؤكدة أن أركان الجريمة لم تتوافر بحق المتهم، ما دفعها لإصدار حكم البراءة.

الجريدة الرسمية