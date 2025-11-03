رفض دعوى التعويض المرفوعة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي للمرة الثانية

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض دعوى التعويض المرفوعة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي للمرة الثانية.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي تضمن تغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة، قبل أن تصدر حكمها النهائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتضمن حكم محكمة الاستئناف، قبول الطعن المقدم من المخرج الشهير، على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ووقفت على ظروف وملابسات الواقعة، مؤكدة أن أركان الجريمة لم تتوافر بحق المتهم، ما دفعها لإصدار حكم البراءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.