مصر واليونان تتفقان على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني اليوم، في إطار التواصل الدوري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.

العلاقات الثنائية بين مصر واليونان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أشادا بعمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات والتي توجت بانعقاد الاجتماع الأول “لمجلس التعاون رفيع المستوى” في أثينا في مايو ٢٠٢٥ والتوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كما سلط وزير الخارجية الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، والتطلع لمواصلة التنسيق مع اليونان في هذا الخصوص، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان، مشيرًا إلى الحرص على متابعة حادث غرق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذي أودي بحياة ١٤ من المواطنين المصريين، معربًا عن التطلع لمواصلة السلطات اليونانية توفير الدعم اللازم لعودة الجثامين إلى أرض الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية ثمن خلال الاتصال خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في تأسيس آلية التعاون الثلاثى التي أصبحت نموذجًا لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مؤكدًا التطلع لدورية انعقاد اجتماعات قمة الآلية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث. ونوه في هذا السياق إلى التطلع لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثى قريبًا لمناقشة سبل تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتناول الملفات الإقليمية ومن ضمنها التطورات في شرق المتوسط.

تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣

وتبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس، بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي “ترامب” والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

وأشار إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وحملات المستوطنين لترويع الفلسطينيين.

وقد اتفق الوزيران على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.

