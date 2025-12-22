تخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين بمركز مدينة أوسيم في الجيزة

18 حجم الخط

أعلن مؤخرا المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة تغيير محدودة شملت خمس رؤساء مراكز مدينة وذلك في إطار الدفع بقيادات قادرة على إدارة الملفات الخدمية بكفاءة، والتواجد الميداني المستمر والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية.

ومن بين هؤلاء تكليف المهندس ياسين سيد ياسين رئيسًا لمركز ومدينة أوسيم، والدكتور أيمن حجازي السكرتير العام للمدينة.

والذي بدأ أول يوم عمل له أول هذا الأسبوع بقرار يعد الأول من نوعه داخل المدينة.

وهو تحديد لقاء أسبوعي سيتم بينه وبين أهالي قرى المدينة، والمقرر الثلاثاء من كل أسبوع.

ذلك القرار الذي أعلنه رئيس المركز في أول يوم له في لافتة تم وضعها على المركز ووضع عليها رقم هاتفه الخاص، للتسيير علي المواطنين بالاتصال به والاستماع لهم معلنا فتح مكتبه لجميع المواطنين.

ويأتي اللقاء الجماهيري الذي أعلن عنه رئيس المدينة والذي يعد السابقة الأولى من نوعها في مدينة أوسيم.

ومن المقرر أن يشمل اللقاء الأسبوعي الذي أعلن عنه رئيس مدينة اوسيم، بحث شكاوي وطلبات المواطنين في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشكلاتهم بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد يوم ثابت أسبوعيا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحي او المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوي وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة حرصه علي تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء اسبوعيا لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم وبحث مقترحاتهم حول تحسين الخدمات.

وأكد أهمية التواصل المباشر والدوري مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتنسيق الجهود فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.

