رئيس جامعة طنطا: دعم كبير للمشروعات الفائزة بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم فعاليات هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا الذي يأتي تحت شعار 'AI Vibes' وضمن مظلة المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' بالتعاون المشترك مع Appout ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) والمهندس أمير أبو عيسى المدير التنفيذي لشركة Appout ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة واسعة من الطلاب.

خلال كلمته أعرب رئيس جامعة طنطا بتواجده في هذا الحدث الهام الذي يجسد روح العمل المشترك والرؤية الطموحة لمستقبل مصر الرقمي مؤكدًا أن الجامعة تؤمن بأن المستقبل يُصنع بالتكامل من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات والموارد ضمن مظلة المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' وتحت راية تحالف جامعات إقليم الدلتا وبما يضمن أن تكون مخرجات هذا الهاكثون والأنشطة المشتركة ذات تأثير أوسع وأعمق على إقليم الدلتا بأكمله.

أضاف رئيس جامعة طنطا ان اختيار شعار 'AI Vibes' والتركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) لم يعد خيارًا بل أصبح لغة العصر ومفتاح التنافسية العالمية مؤكدًا أن جامعة طنطا من خلال هذا الهاكثون بالتعاون مع شركائها تعمل جاهدة على أن يكون خريج إقليم الدلتا مستعدًا لهذا العصر مسلحًا بالقدرة على فهم وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي مضيفًا أن هذا الهاكثون ليس مجرد مسابقة بل هو منصة حقيقية لصناعة المستقبل وحاضنة لتبادل الأفكار وتوليد الحلول الرقمية التي تواجه تحديات التنمية المستدامة موجها الطلاب بأن يستغلوا الفرص الذهبية ووجود نخبة الكفاءات الأكاديمية والموجهين من الشركاء الصناعيين لتبادل المعرفة وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم المجتمع ويثري البحث العلمي متطلعا لرؤية النماذج الأولية التي ستخرج من هذا الهاكثون التي ستكون لبنة في بناء الاقتصاد الرقمي المصري.

كما توجه الدكتور محمد حسين بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذا الحدث الضخم ولشركاء الجامعة الاستراتيجيين، جامعات تحالف إقليم الدلتا ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، وشركة Appout على دعمهم المتواصل ورؤيتهم المشتركة، ولفريق العمل من داخل الجامعة وعلى رأسهم الدكتورة نانسي الحفناوي وجميع فرق التنظيم والدعم على جهدهم الاستثنائي.

من جانبه أكد الدكتور السيد العجوز على الأهمية القصوى لدعم الأنشطة الطلابية بشكل عام والأنشطة المبتكرة والموجهة نحو المستقبل بشكل خاص مضيفًا أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لدعم الابتكار وريادة الأعمال مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الهاكثون يعكس التزام الجامعة الراسخ بدعم الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتزويد الطلاب بأدوات العصر ليكونوا قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والإقليمي مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم واستثمار الطاقات الشبابية وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع حقيقية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.



واستهلت الدكتورة نانسي الحفناوي كلمتها في افتتاح هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا بتوجيه الشكر الجزيل للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للهاكثون وكافة الأنشطة الطلابية التي تحفز الابتكار التقني كما قدمت التهنئة إلى الدكتور السيد العجوز بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متمنية له كل التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكدت عميدة الكلية أهمية الشراكة المستمرة مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) في تدريب الطلاب وأعضاء الهيئة المعاونة مشيرة إلى أن هذه الشراكة هي أساس نجاح الفعاليات التقنية الكبرى كهذا الهاكثون مضيفةً أننا اليوم نفتتح فعاليات حدث يجمع بين الإبداع التقني والبحث العلمي وريادة الأعمال وهدفه الأساسي هو صناعة حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة وتمكين طلابنا من امتلاك مهارات العصر التقني الضرورية موضحةً أن الهاكثون منصة علمية وعملية تمكن الطلاب من توظيف المهارات المكتسبة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات التحول الرقمي وبيئة تعليمية وابتكارية لتحفيز التفكير والتصميم والعمل الجماعي وشددت على أن الهدف هو تطوير نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق وتجعل طلاب الجامعة قادرين على مواجهة احتياجات المجتمع وسوق العمل بفاعلية متابعة إن ما يقوم به الطلاب هنا في هذا الهاكثون سيكون نواة لمشاريع حقيقية يمكن أن تنتقل من مجرد الفكرة إلى النموذج الأولي ومن ثم إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع ويشجع الطلاب على استمرار الاستثمار في مجالات التطبيقات الذكية والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وأنظمة الأتمتة.

توجهت الدكتورة هبة صالح بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا على استضافة فعاليات هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا وأكدت على أن هذا الهاكثون يمثل اعترافًا بالثورة التقنية الحديثة ويعد منصة حيوية للشباب المبدع لعرض أفكارهم وتطوير حلولهم المبتكرة وشددت على أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات والمسابقات التي تُعنى بكيفية استخدام الأدوات التقنية وإنشاء التطبيقات في مختلف المجالات.

كما وجهت رسالة للشباب المشارك حثتهم فيها على ضرورة استغلال الفرص التي تتيحها النماذج والأفكار التي تقدم خلال الهاكثون والتركيز بشكل أعمق على المشكلات المجتمعية الملحة التي تحتاج إلى حلول تقنية مبتكرة.

