لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش التحديات والأزمات التي تواجه كتُاب الدراما

18 حجم الخط

استضافت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الكبير السيناريست أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، في جلسة تناولت أبرز الأزمات التي تواجه كتاب الدراما المصرية في الوقت الحالي.

وخلال الجلسة، أكد السيناريست أيمن سلامة أن جمعية مؤلفي الدراما تم تأسيسها منذ عام 2005 وتضم في عضويتها حاليا 114 عضوا (مؤلفين مستقلين وأعضاء بورش سيناريو)، موضحًا أن الجمعية تنصب مهامها في الحفاظ على حقوق مؤلفي الدراما وحل الأزمات التي تواجههم من خلال بروتوكولات تعاون بين الجمعية ونقابة المهن السينمائية.

وأشار سلامة، إلى أن أبرز ما يواجهه مؤلفو الدراما في الوقت الحالي، ينصب نحو تعدد الجهات الرقابية التي يمر عليها العمل حتى يأخذ الموافقة النهائية على نسخته الأخيرة، متمنيا أن يتم توحيد هذه الجهات في كيان واحد ممثلا في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

كما كشف سلامة عن حل أزمة حق الأداء العلني للمؤلفين، بما يمثل انفراجة لتلك الأزمة التي عانى منها كثير من كتاب الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية بما يضمن لهم حقوقهم حيث أوضح أنه طالب بتعديل وإضافة مادة جديدة لقانون 82 لعام 2002 الخاص بحق المؤلف تتضمن التزام جهات العرض في مختلف أنحاء الجمهورية بحق الأداء العلني للمؤلف صاحب العمل المعروض على شاشتها مع تكرار العرض.

واقترح السيناريست أيمن سلامة، إرسال مجموعة من كتاب السيناريو للتعلم في الخارج من أجل النهوض بالمحتوى الدرامي وتطوير مهارات الكتاب بما يتسق مع متغيرات العصر الحالي.

ومن جانبها، أعربت لجنة الدراما عن سعادتها الغامرة بالانفراجة الخاصة بحل أزمة حق الأداء العلني للمؤلفين والتي تضمن لهم حقوقهم المادية والأدبية.

كما أثنت اللجنة على مقترح الكاتب الكبير أيمن سلامة فيما يتعلق بتطوير الكوادر الشابة من المؤلفين من خلال إرسالهم في بعثات إلى الخارج في خطوة للتطور المهني المطلوب، والذي يمكن من يفتح آفاقا جديدة لصناع الدراما في تقديم أعمال استثنائية تتلاقى مع مزاجية شرائح عمرية متعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.