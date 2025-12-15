لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش الأعمال الدرامية لرمضان 2026

18 حجم الخط

استضافت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، وعلا الشافعي، رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مناقشة الخريطة الدرامية للشركة المتحدة

وأكدت علا الشافعي، أن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة في الموسم الرمضاني تتناول العديد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري وتؤكد هويته، كما تفتح المجال لطرح قضايا إنسانية واجتماعية يقدم بعضها لأول مرة على الشاشة، مثل قانون التبرع بالأعضاء وقانون الرؤية من وجهة نظر الرجل، وغيرها.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما من الشركة المتحدة بالدراما الوطنية، ممثلة في مسلسلات مثل «رأس الأفعى» و«الحب والحرب»، وهما من أبرز المشروعات التي وضعتها الشركة ضمن خطتها منذ بداية إعدادها للموسم الدرامي الحالي.

لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

وأضافت رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن دراما رمضان ٢٠٢٦ تقدم ثلاثية درامية مهمة تستعرض قضايا الحب والزواج والانفصال وتأثيرها في الحياة الأسرية، وذلك من خلال ثلاثة أعمال متنوعة تمثل تنوعا في الشرائح العمرية المستهدفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، عن تفاؤلها بدراما الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٦، والذي يأتي ليطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، وهو النهج الذي بدأته الشركة المتحدة منذ العام الحالي من خلال تناولها قضايا مثل التحرش بالأطفال ودور الأيتام وغيرها.

كما وجهت اللجنة الشكر إلى الشركة المتحدة على مجمل الأعمال الدرامية التي قدمت في عام ٢٠٢٥ والتي أسهمت في تشكيل ملامح جديدة لخريطة الدراما في الموسم المقبل، بما يشعر المواطن المصري بوجود صوت يعبر عن قضاياه وهمومه، ويفتح في الوقت نفسه الفرصة أمام مشاركة واسعة للشباب في الساحة الدرامية بمختلف مجالات الصناع.

