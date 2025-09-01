الإثنين 01 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي بالإسكندرية

بليغ حمدي
بليغ حمدي

 تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ذكرى، رحيل الموسيقار بليغ حمدى فى حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى المقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، وذلك فى التاسعة مساء الخميس 4 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

ويضم البرنامج باقة من مؤلفات لحن الشجن التي شكلت جزءًا أصيلًا من وجدان الجمهور المصرى والعربى منها: زى الهوى، خسارة خسارة، على حسب وداد، مداح القمر، طاير ياهوى، مستنياك، قولوا لعين الشمس وغيرها.. يؤديها محمد الخولى، ياسر سعيد، أحمد رجب، يمنى حسن، آلاء أيوب، ولاء طلبة.

 

جدير بالذكر أن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإحياء ذكرى أعلام الكلمة والنغم تمثل مبادرات رائدة للحفاظ على التراث وتعمل على تعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة من خلال شخصيات وأعمال تشكل جانبًا من التاريخ الفنى للأمة. 

