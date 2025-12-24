ضبط 102 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر لدى بائع جائل بالوادي الجديد

18 حجم الخط

قادت الدكتور سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية يرافقها زويد أبو طالب، مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمود عنبر، مفتش بالرقابة، وأعضاء من إدارة الرقابة، ضمن توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وفي إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها المديرية لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، ضبط عدد مئة واثنتين (102) زجاجة من زيت الطعام تحمل علامة "مرمر" والمنتجات مجهولة المصدر، بحوزة بائع جائل.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلي تحرير محضر بالواقعة، عقب ضبط الكمية، وتوصيف المخالفة وفقًا للقانون. وجاءت الإجراءات تطبيقًا لأحكام المادة 113 لسنة 1994، التي تحظر تداول أو بيع سلع غذائية غير معلومة المصدر، لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين.

وأكدت المديرية على استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لكشف السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، خاصة المواد الغذائية الأساسية، وتحذير المواطنين من التعامل مع الباعة الجائلين الذين يتاجرون في منتجات لا تخضع للرقابة ولا تتبع المعايير الصحية.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، شن حملات مكثفة ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

وتهيب مديرية التموين السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل صفحة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد على مواقع التواصل.

