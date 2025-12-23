الكرملين يربط أي تعديلات أوكرانية وأوروبية بما تم الاتفاق عليه في قمة ألاسكا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين أنه سيقوم بدراسة أي تعديلات مقدمة من الجانب الأوكراني أو الأطراف الأوروبية، شريطة أن تكون هذه التعديلات منسجمة بشكل كامل مع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا.

وأكدت روسيا أن أي مبادرات جديدة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإطار العام الذي جرى الاتفاق عليه سابقًا.



روسيا: متمسكون بنتائج قمة ألاسكا كأساس للتفاهم مع أوكرانيا

وأوضح الكرملين أن قمة ألاسكا شكلت مرجعية سياسية مهمة، حيث أرست مجموعة من المبادئ والتفاهمات التي يجب احترامها من جميع الأطراف. وشدد على أن روسيا تعتبر تلك القمة أساسًا لا يمكن تجاوزه أو إعادة تفسيره بشكل أحادي، معتبرًا أن الالتزام بما ورد فيها هو شرط ضروري لاستمرار أي حوار سياسي أو دبلوماسي.



دعوة إلى الواقعية السياسية وتجنب التصعيد الروسي ضد أوكرانيا

وأشار البيان إلى أن موسكو تتوقع من أوكرانيا والدول الأوروبية التحلي بالواقعية السياسية عند طرح أي تعديلات، مع ضرورة مراعاة التوازنات القائمة وعدم الدفع نحو خطوات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد أو زيادة حدة التوتر. وأكد الكرملين أن الحوار يجب أن يظل وسيلة لتقريب وجهات النظر وليس أداة للضغط السياسي.



الكرملين أكد استعداده للتعامل الإيجابي مع أي مقترحات جديدة، طالما جاءت منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه في قمة ألاسكا.

وأضاف أن الموقف الروسي يعكس تمسك موسكو بالمسارات الدبلوماسية، مع الحفاظ على ثوابتها السياسية.



ترقب دولي لمسار المفاوضات

ويأتي هذا الموقف في ظل ترقب دولي لمسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وسط مساعٍ أوروبية لإيجاد حلول سياسية تقلل من حدة الصراع. ويبقى التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه سابقًا عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل أي تحركات دبلوماسية قادمة.

