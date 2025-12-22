وزير العدل يبحث مع السفير الإيرلندي تعزيز التعاون القضائي

18 حجم الخط

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اليوم الإثنين، السفير أيدن أوهارا سفير أيرلندا، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء رحب المستشار عدنان فنجري بالسفير الأيرلندي، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي في القضايا المدنية.

ومن جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

