الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
18 حجم الخط

بدأ اليوم الأربعاء تصويت المصريين بالخارج، في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 

ويأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تستمر للمصريين بالخارج اليوم، وغدا الخمس، بينما يبدأ تصويت الداخل يومي السبت والأحد المقبلين.

موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الملغاة 

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، والتي يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًاد. 

محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 

وتجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 7 محافظات على النحو التالي: 

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

الدوائر الملغاة في محافظة سوهاج 

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

الدوائر الملغاة في محافظة قنا 

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

الدوائر الملغاة في محافظة البحيرة

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب الاعادة جولة الإعادة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 لدوائر الملغاة

مواد متعلقة

الأطول في تاريخ مصر، موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

اليوم، الحكم في 48 طعنا على نتائج 30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

أخبار مصر اليوم: 6 مليارات جنيه استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية، المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الـ19 دائرة انتخابية ملغاة بانتخابات النواب

المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الـ19 دائرة انتخابية الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

ضوابط تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وموقفه من العرض على النواب

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الخشت بين العقل والتراث المغلق

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads