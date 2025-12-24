الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: قرار واشنطن فرض قيود على سفر مواطنين ومسئولين أوروبيين غير مقبول

قالت مسئولة السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول.

 

فرض حظر على دخول خمسة أشخاص

وبحسب «الشرق الأوسط»، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض حظر على دخول خمسة أشخاص، من بينهم مفوض أوروبي سابق، بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأمريكية.

 

إجبار المنصات الأمريكية على فرض الرقابة وحجب الإعلانات وقمع وجهات النظر الأمريكية 

ووفقا لشبكة «CNN»، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على مسؤول أوروبي سابق رفيع المستوى وموظفين في منظمات تُعنى بمكافحة المعلومات المضللة، وذلك بتهمة ممارسة الرقابة، مما يُصعّد بشكل حاد من حملة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد اللوائح الأوروبية التي أثرت على المنصات الرقمية والسياسيين اليمينيين المتطرفين وحلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك.

وفي بيان، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأشخاص الخمسة الخاضعين للعقوبات بقيادة "جهود منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض الرقابة وحجب الإعلانات وقمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها".

 

إدانات للدول الأوروبية بتهمة ممارسة الرقابة

وأدان مسؤولون في إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا الدول الأوروبية بتهمة ممارسة الرقابة، وزعم أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في دول حليفة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب "قيود خطيرة على حرية التعبير".

وقوبلت العقوبات الجديدة باحتجاجات فورية من مسؤولين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي.

الجريدة الرسمية
