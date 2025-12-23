مقتل غسان السخني قائد مجموعة "الطراميح" التابعة لسهيل الحسن في لبنان

18 حجم الخط

أفادت تقارير واردة من لبنان، بالعثور على جثة غسان نعسان السخني في منطقة كسروان، بعد أن كان قد اختفى منذ ليلة الأحد الماضي، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا بين الأطراف المرتبطة بالشأن السوري واللبناني.

السخني قائد مجموعة "الطراميح" في ريف حماة

وكان السخني قد تولى قيادة مجموعة "الطراميح" في بلدة قمحانة بريف حماة، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تتبع لقوات النمر بقيادة سهيل الحسن، والتي لعبت دورًا بارزًا في العمليات العسكرية والأمنية في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السوري السابق.

الجيش السوري يوقف المتهم بقتل غسان النعسان في كسروان

وأعلنت مصادر سورية أن الجيش السوري تمكن من توقيف و.د.، المتهم بقتل غسان النعسان بتاريخ 22 ديسمبر 2025 في بلدة كفرياسين – كسروان، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها مديرية المخابرات السورية.

دوافع الجريمة مرتبطة بخلاف مالي

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة خلاف مالي بين الطرفين، ما تطور إلى جريمة قتل، مؤكدة أن توقيف المتهم يأتي في إطار جهود الجيش السوري لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم في مناطق نفوذ قواته.

وأكدت مديرية المخابرات أن العملية تمت وفق إجراءات قانونية دقيقة، شملت جمع الأدلة ومتابعة تحركات المشتبه به قبل إلقاء القبض عليه، لضمان تقديمه للعدالة بسرعة وكشف جميع الملابسات المحيطة بالجريمة.

سهيل الحسن كان قائد عسكري سوري بارز يُعرف بلقب "النمر"، وشغل منصب قائد قوات النمر داخل الجيش العربي السوري في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واشتهر بقدراته العالية وخبرته في المعارك ضد الجماعات المسلحة في سوريا، خصوصًا في ريف حماة وحلب وريف دمشق، وقد ساهم في استعادة مناطق استراتيجية للنظام السابق، كما عُرف بأسلوبه الحازم في العمليات الميدانية وبعلاقاته القوية داخل المؤسسة العسكرية، ما جعله من أبرز القادة المؤثرين في الجانب العسكري للنظام السوري السابق.

