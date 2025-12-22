مدبولي لسفير الإمارات: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي نموذج للتعاون العربي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من روابط راسخة وتعاون وثيق في شتى المجالات، ومؤكدا كذلك على متانة العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين، وما تشهده هذه العلاقات من تواصل مستمر وتنسيق دائم على مختلف الأصعدة.

حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وبالتطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة المزيد من الشراكات المثمرة مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الإماراتي في أداء مهام عمله في مصر.

بدوره، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه وسعادته بوجوده في القاهرة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات من تطور مستمر يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مثمنا في الوقت نفسه العلاقات المتميزة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.