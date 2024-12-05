العدل توقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة بشأن مكاتب المساعدة القانونية، وزير العدل: قضايا الأسرة من أخطر القضايا في المحاكم.. ودعم المرأة المهمشة قانونيًّا

وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، مذكرة تعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.

وزير العدل يشيد ببرنامج الامم المتحدة للمساعدة القانونية

وأشاد وزير العدل بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، وأنه سيتم البناء عليه لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، مؤكدا جهود الدولة في حماية الأسرة دعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها في تنشئة مواطنين أسوياء.

ولفت وزير العدل إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا وعلاج المشكلات قبل تفاقمها.

وأوضح المستشار عدنان فنجري أن بروتوكول التعاون يسهم في علاج المشكلات وتسوية الخلافات بعيدًا عن ساحات القضاء.

تطوير مكاتب المساعدة القانونية

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل أحد الإجراءات التي تفتح آفاقا لتطوير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين.

ولفت وزير العدل، إلى استمرار الوزارة في عملها لتكون العدالة للجميع، وأن تكون الأسرة المصرية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة تحديات العصر.

وزير العدل: قضايا الأسرة من أخطر القضايا في المحاكم

وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إن قضايا الأسرة من أخطر القضايا في مصر.

وأضاف وزير العدل إنه عمل كقاضي أسرة على مدار 7 سنوات، مشيرًا إلى كثرة عدد قضايا الأسرة التي تنظرها محاكم الأسرة وتشعبها وما تضمنه من حقوق المرأة التي تعتبر غالبًا الطرف الأضعف في القضايا.

وزير العدل: دعم الأسرة المصرية لحماية المجتمع

وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعية تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع وكان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو بها.

وأكد وزير العدل العمل على رفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.

شراكة ناجحة مع وزارة العدل لتعزيز مسيرة العدالة

من جانبه، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر أليساندروا فراكاسيتي، أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة.

وقال المسئول الأممي: إن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.

وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.

70% من المستفيدين بمكاتب المساعدة الأسرية من النساء

ولفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.

وقال أليساندروا فراكاسيتي: إن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرًّا، مؤكدًا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.

وأشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.

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