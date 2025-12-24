مساعد وزير التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو همزة وصل لإنجاح المؤسسات الوطنية ودعمها

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو للتربية والعلوم والثقافة، أن الانضمام إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم يُعد تقديرًا دوليًّا للجهود الوطنية المبذولة.

وأضاف خلال احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2025، أن ذلك يعكس التزامًا دوليًّا بتبني سياسات محلية تجعل التعلم مدى الحياة جزءًا أصيلًا من التخطيط الحضري، والخدمات المجتمعية، وسوق العمل، والثقافة المحلية.

دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

ولفت فريد إلى أن دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، هو أن تكون همزة الوصل الوطنية لإنجاح المؤسسات والهيئات الوطنية ودعهما، مؤكدًا أن هذه الدورة لليونسكو من مدن التعلم شهدت تقدم عدد كبير من المدن المصرية بملفات قوية وطموحة، وخضعت لعملية تقييم دقيقة ومهنية، هدفت إلى اختيار الملفات الأكثر جاهزية للتفاعل مع متطلبات الشبكة العالمية.

واكد مساعد وزير التعليم العالي، أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ستعمل بالتعاون مع المحافظات والجامعات والمجتمع المدني، على تعظيم الاستفادة من عضوية المدن المصرية في الشبكة.

جدير بالذكر أن شبكة اليونسكو لمدن التعلم تضم ٤٢٥ مدينة من ٩١ دولة بعد انضمام ٧٢ مدينة جديدة لعام ٢٠٢٥، وتُسهم في دعم التعلم مدى الحياة لنحو ٥٠٠ مليون مواطن حول العالم. كما أنه بانضمام المدن المصرية الثلاث الجديدة، يرتفع عدد المدن المصرية ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم إلى ١٠ مدن، وهي: (الجيزة، أسوان، دمياط، الفيوم، الشرقية، زفتى، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، شبين الكوم).

