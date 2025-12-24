الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظات

وفاة شخص في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة بميكروباص

حادث تصادم
حادث تصادم
شهد الطريق الدائري عند نزلة بهتيم، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة مع سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من المواطنين بإصابات متفرقة.

سقوط عصابة نصب السيارات المستعملة في القليوبية

محافظ الجيزة يطلق خطة شاملة لتطوير 74 نفقًا وسلّمًا بالطريق الدائري

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ناصر العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

كما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث محافظة  القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني، ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الحادث وملابساته.

