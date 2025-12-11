مجلس الدولة يحدد ضوابط استخراج الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات

18 حجم الخط

أصدر المستشار ناصر رضا الأمين العام لمجلس الدولة القرار رقم 720 لسنة 2025 بإلزام موظفي المحكمة الإدارية العليا باستخدام الورق المؤمَّن في جميع الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات ومحاضر الجلسات، مع تحصيل قيمتها وفقًا للجدول المرفق.

وجاء بالقرار رقم (٧٢٠) لسنة ٢٠٢٥ أنه بناء على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۳۱) لسنة ١٢٠٢٥.

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية المجلس الدولة رقم (1) لسنة ٢٠١١.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم (٦٢٠) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار الحركة القضائية للعام القضائي ١٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم (٨٠٤) لسنة ٢٠٢٥ بتفويض أمين عام مجلس الدولة في بعض الاختصاصات

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۵ بشأن تحصيل مقابل طلب الخدمة على منظومة التقاضي الإلكترونية

موافقة مجلس الدولة على القرارات الإدارية

وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة

ولصالح العمل.

( قرر )

المادة الأولى

يلتزم موظفي المحكمة الإدارية العليا باستخدام الورق المؤمن في إصدار كل من الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية والصور الرسمية من محاضر الجلسات، وكافة خدمات الاستعلام والإطلاع، وتحصيل مقابل تكلفته وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

تشكل وحدة الوثائق المؤمنة من عدد من الموظفين المؤهلين تتولى طباعة الأحكام والصور والشهادات المشار إليها وتحصيل قيمة الأوراق المطلوبة طبقا للجدول المرفق وفقا لقرار معالي المستشار/رئيس مجلس الدولة، وذلك اعتبارا من ۲۰۲۵/۱۱/۱

المادة الثالثة

على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه

وشمل القرار نماذج الشهادات واجراءات استخراجها

أولًا: أنواع الشهادات

1 - الشهادات السلبية

1- التوجه الى المختص ( احمد عمر )

تقدير رسم الشهادة

التوجه للوحدة لسداد الرسم

الرجوع للمختص لتحرير الشهادة بالحاسب الي.

ه التوجه بمعرفة المختص الى الوحدة لطباعة الشهادات وتسلمها طبقًا للإجراءات المتبعة.

٢- الشهادات بالطلبات أو بما تم في الطعن

1- التوجه للمختص بالدائرة.

٢- التأكد من امكانية استخراج شهادة وتقدير الرسم ٣٥ جنيه مصري فقط لاغير.

توجه الطالب الى الوحدة وتسديد الرسم وطباعة الشهادة.

- التوجه للمختص في المحكمة لاستكمال الشهادة والتسليم.

ثانيًا: الصورة الرسمية والتنفيذية من الحكم

1- تقديم طلب رسمي للموظف المختص ) سكرتير الدائرة - موظف الحفظ ( مرفق به

صورة البطاقة الشخصية والمستندات المطلوبة طبقًا للمنشور رقم (1) لسنة ٢٠٢٤.

٢ - تجهيز المستند المطلوب وحصر الأوراق لتقدير الرسم.

- تصوير المستند بعد التأكد من سداد الرسم.

تزيل المستند بعبارة طبق الاصل مع توقيع المختص في حالة الصور الرسمية أو التوجه بأصل الحكم والصورة المؤمنة لوحدة تسليم الأحكام.

التوجه لختم المستند والحصول على رقم في سجل التسليم.

وذلك طبقًا للمنشور الصادر من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام المستشار ناصر رضا رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥.

الشهادات من واقع جدول المحاكم والمطالبات قيمتها ٣٥ جنيها

خدمات الاستعلام والإطلاع على النموذج المعد لذلك عن الصفحة الواحدة

الصور التنفيذية والرسمية للأحكام من الورقة المؤمنة، وصورة رسمية من محضر الجلسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.