مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات القاهرة الجديدة

قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية موسعة بعدد من مشروعات التجمع الثالث.

وجاءت الجولة بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس احمد ابودنيا نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان والسادة معاوني رئيس الجهاز، ومسؤولي القطاعات التنفيذية المختلفة.

وشملت الجولة تفقد مشروعات سكن مصر – أرض المعارض (1 – 2 – 3) مشروع السوق الحضاري بالتجمع الثالث وخلال الجولة، تابع مسؤولو الإسكان أعمال التشغيل والصيانة والنظافة العامة،،، وتنسيق الموقع العام، مؤكدين على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمشروعات، وتحقيق رضا السكان.

كما تم تفقد الأعمال الجارية بمشروع السوق الحضاري بالتجمع الثالث، حيث تم التأكيد على:

• الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمباني بالكامل

• وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة منظمة وآمنة للأنشطة التجارية، والمساهمة في القضاء على العشوائيات والإشغالات بالمنطقة.

ويضم السوق:

• منطقة تجارية متكاملة

• منطقة ترفيهية

• أسواق يومية وأسبوعية وموسمية

• ساحة انتظار سيارات مغطاة

• مساحات خضراء ومرافق خدمية متنوعة

وذلك على مساحة إجمالية 76 ألف متر مربع (نحو 18.1 فدان).

وأكد رئيس الجهاز استمرار الجولات الميدانية المكثفة تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف استدامة جودة الخدمات، ورفع كفاءة المشروعات، وتحسين مستوى المعيشة لكافة سكان المدينة.

