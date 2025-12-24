الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محمد فؤاد ومصطفى حجاج يحييان حفلا كبيرا لمجموعة طلعت مصطفى في سيليا، غدا

تنظم مجموعة طلعت مصطفى حفلا كبيرا في "سيليا" غدا الخميس، يحييه النجمان محمد فؤاد ومصطفى حجاج، وذلك بمناسبة افتتاح The Village، المنطقة الأكثر تميزا في سيليا وأحدث وجهات التسوق والترفيه في العاصمة الجديدة.

ويُعد هذا الحفل هو ثاني حفل كبير يُقام في سيليا احتفالًا بافتتاح The Village، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتسوق والترفيه وأسلوب الحياة العصري.

محمد فؤاد ومصطفى حجاج يحييان حفلًا كبيرا لمجموعة طلعت مصطفى في سيليا

وشهد الأسبوع الماضي أول افتتاحات منطقة The Village بافتتاح كارفور وكيدز ستيشن، واللذان قدما عروضا وخصومات كبيرة بمناسبة الافتتاح.

 

وتعد منطقة "The Village" القلب النابض لـ"سيليا"، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

