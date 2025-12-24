الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع عراقجي هاتفيا تطورات الملف النووي الإيراني

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، أمس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيران

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. 

تطورات الملف النووي الايراني

كما تطرق الوزيران الى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

